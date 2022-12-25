Решительно отвергаем необоснованное заявление Армении - МИД Азербайджана (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Мы решительно отвергаем необоснованное заявление министерства иностранных дел Армении от 24 декабря 2022 года, искажающее взгляды, высказанные Президентом Азербайджанской Республики в ходе его встречи с Общиной Западного Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что утверждение МИД Армении о том, что Азербайджан не заинтересован в мире и стабильности в регионе и нарушает международное право, не что иное, как лицемерие.

"Хотим напомнить армянской стороне, что, несмотря на то, что территории Азербайджана в течение 30 лет были оккупированы Арменией, с наших территорий были изгнаны сотни тысяч человек, и совершены массовые убийства, на протяжении 25 лет азербайджанская сторона оставалась приверженной переговорному процессу для мирного урегулирования конфликта с Арменией. Несмотря на полную победу в 44-дневной Отечественной войне и освобождение территорий от оккупации, именно азербайджанская сторона предложила подписать мирный договор с Арменией.

Столь же необоснованно мнение о том, что Азербайджан нарушает Пражское и Сочинское соглашения и препятствует мирному процессу. Отметим, что несмотря на договоренность обсуждать и решать все проблемные вопросы в Пражском и Сочинском соглашениях на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, армянская сторона не только не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану, но и, как видно из ситуации вокруг Лачинской дороги, продолжает свои вмешательства против суверенитета Азербайджана. В то же время тот факт, что армянская сторона выдвинула условия, препятствовавшие встрече лидеров в Брюсселе в декабре, в том числе отказ министра иностранных дел ехать на московскую встречу 23 декабря, наглядно демонстрирует, какая сторона препятствует мирному процессу.

Вызывает удивление, что занятие азербайджанской стороной более выгодных позиций в направлении недемаркированной границы с Арменией оценивается как оккупация Азербайджаном территории Армении. Так, с учетом факта оккупации Арменией в течение 30 лет территорий Азербайджана, продолжение оккупации восьми международно признанных сел Азербайджана и размещение своих военных позиций по многим направлениям в пределах суверенных территорий Азербайджана, еще раз демонстрирует, что нет никаких оснований утверждать, что какая-либо позиция на указанной территории раньше принадлежала Армении.

Оценка суждений о том, что ряд территорий в современной Армении являются историческими землями Азербайджана, как территориальная претензия к Армении, а также обвинение Азербайджана в этнических чистках является лицемерием и доказывает, что Армения не знакома с историческими фактами", - сообщили в МИД.

Было отмечено, что переселение армян на Южный Кавказ в течение последних двухсот лет и притеснение азербайджанцев на их исторических землях является историческим фактом.

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