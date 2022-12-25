Решительно отвергаем необоснованное заявление Армении - МИД Азербайджана (Дополнено-2)

БАКУ /Trend/ - Мы решительно отвергаем необоснованное заявление министерства иностранных дел Армении от 24 декабря 2022 года, искажающее взгляды, высказанные Президентом Азербайджанской Республики в ходе его встречи с Общиной Западного Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что утверждение МИД Армении о том, что Азербайджан не заинтересован в мире и стабильности в регионе и нарушает международное право, не что иное, как лицемерие.

"Хотим напомнить армянской стороне, что, несмотря на то, что территории Азербайджана в течение 30 лет были оккупированы Арменией, с наших территорий были изгнаны сотни тысяч человек, и совершены массовые убийства, на протяжении 25 лет азербайджанская сторона оставалась приверженной переговорному процессу для мирного урегулирования конфликта с Арменией. Несмотря на полную победу в 44-дневной Отечественной войне и освобождение территорий от оккупации, именно азербайджанская сторона предложила подписать мирный договор с Арменией.

Столь же необоснованно мнение о том, что Азербайджан нарушает Пражское и Сочинское соглашения и препятствует мирному процессу. Отметим, что несмотря на договоренность обсуждать и решать все проблемные вопросы в Пражском и Сочинском соглашениях на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, армянская сторона не только не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану, но и, как видно из ситуации вокруг Лачинской дороги, продолжает свои вмешательства против суверенитета Азербайджана. В то же время тот факт, что армянская сторона выдвинула условия, препятствовавшие встрече лидеров в Брюсселе в декабре, в том числе отказ министра иностранных дел ехать на московскую встречу 23 декабря, наглядно демонстрирует, какая сторона препятствует мирному процессу.

Вызывает удивление, что занятие азербайджанской стороной более выгодных позиций в направлении недемаркированной границы с Арменией оценивается как оккупация Азербайджаном территории Армении. Так, с учетом факта оккупации Арменией в течение 30 лет территорий Азербайджана, продолжение оккупации восьми международно признанных сел Азербайджана и размещение своих военных позиций по многим направлениям в пределах суверенных территорий Азербайджана, еще раз демонстрирует, что нет никаких оснований утверждать, что какая-либо позиция на указанной территории раньше принадлежала Армении.

Оценка суждений о том, что ряд территорий в современной Армении являются историческими землями Азербайджана, как территориальная претензия к Армении, а также обвинение Азербайджана в этнических чистках является лицемерием и доказывает, что Армения не знакома с историческими фактами", - сообщили в МИД.

Было отмечено, что переселение армян на Южный Кавказ в течение последних двухсот лет и притеснение азербайджанцев на их исторических землях является историческим фактом.

"В результате этого поэтапного плана азербайджанцы были изгнаны с территории, ныне именуемой Арменией, - с их исконных исторических земель, где они проживали тысячи лет, и подвергались массовым убийствам и погромам, были разрушены тысячи исторических и культурных памятников и населенные пункты, принадлежавшие нашему народу, изменены названия более 2000 топонимов. Только за 1948-1953 годы около 150 000 азербайджанцев были насильственно и массово депортированы со своих исторических земель на территории нынешней Армении. Кроме того, в 1988-1991 годах произошла очередная депортация азербайджанцев с их исторических и этнических земель, в результате которой более 200 тысяч азербайджанцев стали беженцами из Армении. Помимо всего этого, в ходе почти 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана армянская сторона провела политику этнической чистки в отношении более 700 тысяч азербайджанцев, зверски убив за одну ночь 613 человек только в Ходжалы.

Что касается призывов к восстановлению Лачинской дороги, то, похоже, армянская сторона обеспокоена тем, что протесты против незаконной экономической деятельности на Лачинской дороге препятствуют снабжению вооруженных сил Армении, которые еще не выведены с территории Азербайджана, вопреки 4-му пункту Трехсторонней декларации, а также военным провокациям, таким как перевозка мин по Лачинской дороге, вопреки пункту 6 декларации.

Отметим, что утверждения о том, что протесты на дороге в Лачин представляют угрозу гуманитарного кризиса и что армяне якобы находятся в блокаде, не имеют под собой никаких оснований. Режим движения граждан, транспортных средств и грузов по дороге остается без изменений. На видео кадрах видно беспрепятственное прохождение различных видов транспорта, в том числе машин скорой помощи и колонн с гуманитарной помощью. Кроме того, отсутствуют препятствия для поставок товаров в пользование местных жителей или оказания необходимых медицинских услуг. Правительство Азербайджана также заявило, что готово оперативно решить все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться армянские жители.

Мы еще раз заявляем, что продолжающаяся деструктивная деятельность Армении вопреки своим обязательствам взамен намерения Азербайджана установить мир и безопасность в регионе и инициативы по мироустройству, заявления и действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана не служат восстановлению мира в регионе. Азербайджан продолжит соответствующие меры миростроительства на основании, предоставленном ему международным правом", - отметили в министерстве.

"В результате этого поэтапного плана азербайджанцы были изгнаны с территории, ныне именуемой Арменией, - с их исконных исторических земель, где они проживали тысячи лет, и подвергались массовым убийствам и погромам, были разрушены тысячи исторических и культурных памятников и населенные пункты, принадлежавшие нашему народу, изменены названия более 2000 топонимов. Только за 1948-1953 годы около 150 000 азербайджанцев были насильственно и массово депортированы со своих исторических земель на территории нынешней Армении. Кроме того, в 1988-1991 годах произошла очередная депортация азербайджанцев с их исторических и этнических земель, в результате которой более 200 тысяч азербайджанцев стали беженцами из Армении. Помимо всего этого, в ходе почти 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана армянская сторона провела политику этнической чистки в отношении более 700 тысяч азербайджанцев, зверски убив за одну ночь 613 человек только в Ходжалы.

Что касается призывов к восстановлению проезда по Лачинской дороге, то, похоже, армянская сторона обеспокоена тем, что протесты на Лачинской дороге

против незаконной экономической деятельности препятствуют снабжению вооруженных сил Армении, которые еще не выведены с территории Азербайджана, вопреки четвертому пункту трехсторонней декларации, а также военным провокациям, таким как перевозка мин по Лачинской дороге, вопреки пункту 6 декларации.

Отметим, что утверждения о том, что протесты на дороге в Лачин представляют угрозу гуманитарного кризиса и что армяне якобы находятся в блокаде, не имеют под собой никаких оснований. Режим движения граждан, транспортных средств и грузов по дороге остается без изменений. На видеокадрах видно беспрепятственное прохождение различных видов транспорта, в том числе машин скорой помощи и колонн с гуманитарной помощью. Кроме того, отсутствуют препятствия для поставок товаров для пользование местных жителей или оказания необходимых медицинских услуг. Правительство Азербайджана также заявило, что готово оперативно решить все гуманитарные проблемы, с которыми могут столкнуться армянские жители.

Мы еще раз заявляем, что продолжающаяся деструктивная деятельность Армении вопреки своим обязательствам и намерениям Азербайджана установить мир и безопасность в регионе и инициативам по мироустройству, заявления и действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана не служат восстановлению мира в регионе. Азербайджан продолжит соответствующие меры миростроительства на основании, предоставленном ему международным правом", - отметили в министерстве.