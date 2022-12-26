Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан.

По уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности(СГБ) Азербайджана проводятся оперативно-следственные мероприятия по факту создания под контролем иранских спецслужб незаконных вооруженных формирований, состоящих из граждан Азербайджана, проведения ими за пределами страны специальных военных учений путем привития радикально-экстремистских религиозных взглядов, привлечения их к совершению террористических и провокационных действий на территории различных государств с сокрытием личности и под другими именами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт СГБ.

В ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Юсифов Талех Рашид оглу (1967 г. р.), используя свой личный авторитет, возможности и связи, с территории третьей страны осуществлял организацию привлечения наших граждан к незаконному вооруженному формированию под названием "Гусейнийун", созданному на территории Исламской Республики Иран, обеспечивал конфиденциальность организации и финансирование проводимой в этом направлении работы, принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования под псевдонимом "Таги".

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