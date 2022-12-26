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Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)

Политика Материалы 26 декабря 2022 10:03 (UTC +04:00)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджанские активисты, проживающие в Нью-Йорке, провели мирную акцию протеста перед штаб-квартирой ООН.

Об этом в понедельник сообщает Trend.

Участники акции, организованной главой азербайджано-американской Ассоциации женщин Минаввар Вахабовой, выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами, представителями гражданского общества и волонтерами в их протестной акции, проходящей в эти дни на дороге Шуша-Ханкенди, против незаконной эксплуатации армянами месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана, в частности золотых рудников "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли".

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Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
Азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО)
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