Азербайджанцы Нью-Йорка провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджанские активисты, проживающие в Нью-Йорке, провели мирную акцию протеста перед штаб-квартирой ООН.

Об этом в понедельник сообщает Trend.

Участники акции, организованной главой азербайджано-американской Ассоциации женщин Минаввар Вахабовой, выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами, представителями гражданского общества и волонтерами в их протестной акции, проходящей в эти дни на дороге Шуша-Ханкенди, против незаконной эксплуатации армянами месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана".

Несмотря на холодную погоду и предупреждение о надвигающемся шторме в настоящее время, группа наших соотечественников присоединилась к акции с требованием от ООН ответить в рамках международного права на преступление против человечности, совершаемые Арменией на азербайджанских землях, направить в регион экспертов и провести мониторинг месторождений.

Участники акции озвучили лозунги "Остановите экологический террор!", "Положите конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана!", "Конец экологическому преступлению!", "Конец преступлениям против окружающей среды Азербайджана!", "Конец незаконной деятельности армянских сепаратистов!", "Требуем прекращения использования Лачинской дороги в военных целях!", "Преступление против человечности!", "Прекратите причинять непоправимый вред природе!".

В обращении, направленном в ООН Мунаввар Вахабова заявила, что незаконная эксплуатация Арменией месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, временно контролируемой российскими миротворцами, является преступлением. Это самый большой удар, нанесенный не только Азербайджану, но и мировой экосистеме и человечеству в целом.

Заинтересованным в акции местным жителям была предоставлена подробная информация об экотерроре, совершаемом Арменией на территории Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)