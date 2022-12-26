В сфере медиа проводятся реформы, что выводит их на новый уровень - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - В сфере медиа Азербайджана, как и в других сферах страны, проводятся реформы, идет развитие медиа, что выводит их на новый уровень.

Об этом в понедельник сказал заместитель генерального директора АМИ Trend Сахиль Керимли на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Институтом теологии и проектом "Тюркский мир" (Turkic.World).

"В связи с этим хочу особо подчеркнуть внимание и заботу главы государства об этой сфере. Конечно, при этом большая ответственность ложится и на сами медиа", - сказал Керимли.

Говоря о подписании меморандума, он отметил, что АМИ Trend постоянно работает над расширением связей сотрудничества.

"Сегодняшнее мероприятие является очень важным с данной точки зрения, подписывается еще один документ о сотрудничестве. Круг читателей Trend огромен, агентство предоставляет своим читателям новости на нескольких языках", - сказал Керимли.

Он отметил, что АМИ Trend постоянно развивается, реализуются международные проекты.

"Наша главная цель - донести до мира реалии Азербайджана, защитить национальные интересы страны. Сегодня некоторые силы ведут клеветнические кампании против Азербайджана, и огромная роль по донесению реалий страны до мира принадлежит медиа", - сказал Керимли.

Отметим, что первая совместная медиаплатформа тюркоязычных государств - "Тюркский мир" (Turkic.World) и Азербайджанский институт теологии подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно меморандуму, медиапроект "Turkic.World" стал официальным медиапартнером Азербайджанского института теологии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)