"Община Западного Азербайджана" начала разработку "Концепции возвращения" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с концепцией возвращения, выдвинутой главой азербайджанского государства 24 декабря во время встречи с представителями интеллигенции Западного Азербайджана, в "Общине Западного Азербайджана" незамедлительно началась работа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала пресс-секретарь Общины Ульвия Зульфигар.

"Мы постараемся своевременно завершить подготовку этой концепции. После того, как она будет готова, "Община Западного Азербайджана" продолжит свою деятельность на основе этого документа", - сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)