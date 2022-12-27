Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Поддержка от самой большой молодежной организации Кыргызстана эко акции на Лачинской дороге

Политика Материалы 27 декабря 2022 10:20 (UTC +04:00)
Поддержка от самой большой молодежной организации Кыргызстана эко акции на Лачинской дороге

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Объединенная Молодежная Организация Киргизстана выступила с заявлением поддержки инициативы Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) по эко акции, которая ныне проводится на Лачинской дороге.

В заявлении говорится об ущербе, нанесенном окружающей среде в Центральной Азии в результате высыхания рек, в частности, о лишении Кыргызстана природных ресурсов, тем самым, Молодежная Организация Кыргызстана выражает свое глубокое сожаление с незаконными действиями, наносящими вред природе в Карабахе. В документе также дана высокая оценка деятельности ЕРЦ Молодежного Форума ОИС в этом направлении и выражена готовность отправить киргизских экспертов с целью проведения мониторинга в Карабахе в рамках эко акции.

Следует отметить, что Глобальный Стратегический Институт по Устойчивому Развитию и Форум Молодежной Дипломатии Пакистана, а также Национальный Совет Молодежи Индонезии и Молодежная Организация ОИС Индонезии, Мусульманский Молодежный Центр Грузии выступили с аналогичными заявлениями поддержки указанной инициативе ЕРЦ Молодежного Форума ОИС.

Поддержка от самой большой молодежной организации Кыргызстана эко акции на Лачинской дороге
Поддержка от самой большой молодежной организации Кыргызстана эко акции на Лачинской дороге
Лента

Лента новостей

Читать все новости