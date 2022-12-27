Поддержка от самой большой молодежной организации Кыргызстана эко акции на Лачинской дороге

БАКУ/Trend/ - Объединенная Молодежная Организация Киргизстана выступила с заявлением поддержки инициативы Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) по эко акции, которая ныне проводится на Лачинской дороге.

В заявлении говорится об ущербе, нанесенном окружающей среде в Центральной Азии в результате высыхания рек, в частности, о лишении Кыргызстана природных ресурсов, тем самым, Молодежная Организация Кыргызстана выражает свое глубокое сожаление с незаконными действиями, наносящими вред природе в Карабахе. В документе также дана высокая оценка деятельности ЕРЦ Молодежного Форума ОИС в этом направлении и выражена готовность отправить киргизских экспертов с целью проведения мониторинга в Карабахе в рамках эко акции.

Следует отметить, что Глобальный Стратегический Институт по Устойчивому Развитию и Форум Молодежной Дипломатии Пакистана, а также Национальный Совет Молодежи Индонезии и Молодежная Организация ОИС Индонезии, Мусульманский Молодежный Центр Грузии выступили с аналогичными заявлениями поддержки указанной инициативе ЕРЦ Молодежного Форума ОИС.