Началось пленарное заседание парламента Азербайджана (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 11:00)

БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание парламента Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включены 23 вопроса.

1. Конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджана "О нормативных правовых актах" (второе голосование; второе чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальном страховании" и Налоговый кодекс (второе чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики "В связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в службе в органах внутренних дел" (второе чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в "Положение о совете по управлению государственной службой Азербайджанской Республики", утвержденный законом от 29 марта 2002 года № 283-IIQ (второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Закон "О правилах этического поведения государственных служащих" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об образовании" (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об общем образовании" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики ”100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)" (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон ”О таможенных тарифах" (третье чтение)

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальном страховании" (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон ”О таможенных тарифах" (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О телекоммуникациях" (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон "О телекоммуникациях" (третье чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (третье чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс (третье чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе" (третье чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальной кодекс, "О правах ребенка", "Об адвокатах и адвокатской деятельности", "Об образовании", "О социальной службе", "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике" и "Об общем образовании" (третье чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (второе чтение).

(Перевод: Нубар Кулузаде)