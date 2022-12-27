Генпрокуратура провела расследование в Государственном фонде соцзащиты – возбуждено уголовное дело (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На основе материалов, собранных в ходе мероприятий внешнего государственного финансового контроля, на предмет использования государственных средств и другого государственного имущества, проведенных Счетной палатой Азербайджана в Государственном фонде соцзащиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проведено расследование.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, при проверке данных пенсионеров по городам и районам республиканского подчинения в ходе расследования было установлено, что в период с 2002 по 2007 год 51 человек совершили мошенничество при оформлении соответствующих документов, в результате чего выявлены обоснованные подозрения, что до 31 июня 2022 года им была выплачена излишняя пенсия в сумме 884 тысяч манатов.

Так как в собранном материале были выявлены признаки преступлений злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога, повлекших тяжкие последствия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК, соответственно.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по указанному делу продолжается предварительное расследование.

(Перевод: Нубар Кулузаде)