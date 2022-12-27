Число диппредставительств Азербайджана достигло 89 (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 2022 год стал знаменательным с точки зрения расширения представительства Азербайджана в странах мира.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что с учетом открывшихся в этом году посольств и консульств количество дипломатических представительств Азербайджана за рубежом достигло 89.

Министр напомнил, что были учреждены посольства Азербайджана в Израиле и Албании.

В соответствии с решениями, принятыми в 2021 году, Азербайджан впервые назначил послов в Ватикане, Боснии и Герцеговине, сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)