Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха - обязательство, взятое Арменией - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха является обязательством, взятым Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Мы поднимаем этот вопрос во время переговоров и будем продолжать это делать. Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха является обязательством Армении, и она его нарушает. Параллельно она создает в регионе постоянную напряженность", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)