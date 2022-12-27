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Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха - обязательство, взятое Арменией - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Политика Материалы 27 декабря 2022 16:56 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха является обязательством, взятым Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Мы поднимаем этот вопрос во время переговоров и будем продолжать это делать. Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха является обязательством Армении, и она его нарушает. Параллельно она создает в регионе постоянную напряженность", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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