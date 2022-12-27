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По вопросу эксплуатации месторождений в Карабахе привлечены международные эксперты - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Политика Материалы 27 декабря 2022 17:13 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - По вопросу эксплуатации месторождений в Карабахе, наряду с азербайджанскими специалистами, привлечены и международные эксперты, ведутся подсчеты.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Ведется работа в этом направлении, и имеющиеся факты являются составной частью межгосударственного иска Азербайджана к Армении", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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