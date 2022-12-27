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Нет никаких документов, регламентирующих повседневную деятельность РМК – министр

Политика Материалы 27 декабря 2022 17:21 (UTC +04:00)
Нет никаких документов, регламентирующих повседневную деятельность РМК – министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Нет никаких документов, регламентирующих повседневную деятельность российского миротворческого контингента.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

Министр отметил, что в трехстороннем заявлении нашли отражение многие вопросы.

"В отношении повседневной деятельности российского миротворческого контингента нет никаких документов. В настоящее время работа над таким документом также не ведется", - добавил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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