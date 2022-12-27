Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Армения сливает в публичное пространство детали переговоров - глава МИД Азербайджана (Дополнено)

Политика Материалы 27 декабря 2022 17:34 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:03)

БАКУ /Trend/ - Не только в отношении мирного договора, но и по ряду других направлений армянская сторона сливает вопросы, касающиеся тем обсуждений, в публичное пространство.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Это делается через социальные сети. Во-первых, это вредит переговорному процессу, во-вторых, не отражает позицию другой стороны переговоров", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости