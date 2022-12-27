Армения сливает в публичное пространство детали переговоров - глава МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Не только в отношении мирного договора, но и по ряду других направлений армянская сторона сливает вопросы, касающиеся тем обсуждений, в публичное пространство.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Это делается через социальные сети. Во-первых, это вредит переговорному процессу, во-вторых, не отражает позицию другой стороны переговоров", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)