Нет никаких документов, в связи с повседневной деятельностью РМК – министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Нет никаких документов, регламентирующих повседневную деятельность российского миротворческого контингента.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.
Министр отметил, что в трехстороннем заявлении нашли отражение многие вопросы.
"В отношении повседневной деятельности российского миротворческого контингента нет никаких документов. В настоящее время работа над таким документом также не ведется", - добавил министр.
(Перевод: Нубар Кулузаде)