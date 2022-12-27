Перед офисом ООН в Тбилиси прошла мирная акция с целью привлечь внимание к экологическому террору, совершаемому в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе и организации группы общественных активистов, действующих в Грузии, перед офисом ООН, расположенным в Тбилиси, была проведена мирная акция в знак протеста против экологического террора, сопровождающегося незаконной эксплуатацией природных ресурсов на территории Карабахского экономического района Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в акции приняли участие представители местных общественных организаций, молодежь и студенты. Участники заявили о своей солидарности с акцией протеста на Лачинской дороге против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях временной дислокации российских миротворцев.

Участники акции, держащие в руках флаги Грузии и Азербайджана, озвучили лозунги "Конец экологическому преступлению!", "Нет экологическому террору!", "Конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана!", "Конец разграблению Карабаха!", "Конец незаконной деятельности армянских сепаратистов!”, "Нет экологическому террору" .

Общественный деятель Мехеббет Иманова в своем выступлении подчеркнула, что акция не носит политического характера и призывает положить конец "экологическому преступлению". Она отметила, что ущерб, нанесенный армянскими сепаратистами экологии Азербайджана, представляет угрозу для региона в целом, и попросила представительство ООН оказать давление на международном уровне на экологический террор и разрушительный характер армянских сепаратистов.

"Мы, азербайджанцы, проживающие в Грузии, выражаем свою поддержку протесту неправительственных организаций, действующих в Азербайджане. Защита окружающей среды-долг каждого гражданина. Как азербайджанцы, проживающие в Грузии, мы обеспокоены ухудшением экологической обстановки на территориях временной дислокации российских миротворцев. Соответственно, на фоне международной озабоченности изменением погодных условий и истощением водных ресурсов ущерб, наносимый окружающей среде армянскими криминально-олигархическими группировками сопровождается этнической ненавистью. Требуем оказать давление на российских миротворцев и армянских сепаратистов, чтобы положить конец экологическому террору", - говорится в заявлении, зачитанном в ходе акции.

В конце участники акции зачитали перед офисом ООН заявление на азербайджанском и грузинском языках. Заявление организаторов акции было вручено в офис ООН.

(Перевод: Нубар Кулузаде)