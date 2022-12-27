У Азербайджана никогда не будет каких-либо контактов с Варданяном – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - У Азербайджана никогда не будет каких-либо контактов с Рубеном Варданяном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

Министр отметил, что с местным населением и в дальнейшем будут контакты.

"Если будут оглашены имена представителей этнических армян в Карабахе, которые вступали в контакт с Азербайджаном, то на них может быть оказано давление с противоположной стороны. Контакты с представителями этнических армян в Карабахе были, однако их имена не оглашаются", - добавил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)