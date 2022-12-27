В процессе делимитации 8 сел должны быть возвращены Азербайджану - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В процессе делимитации границы с Арменией Азербайджану должны быть возвращены восемь сел. В этих селах жили азербайджанцы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

Министр отметил, что границы между Азербайджаном и Арменией не были установлены за прошедший 30-летний период, так как все это время азербайджанские земли находились под армянской оккупацией.

"В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил контроль над своими границами", - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)