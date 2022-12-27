Глава МИД Азербайджана о миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе

БАКУ /Trend/ - Миссия ЕС, состоящая из 40 гражданских лиц, должна была провести в течение двух месяцев мониторинг на неделимитированной армяно-азербайджанской границе. Работа этой миссии завершилась 19 декабря.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

Министр отметил, что ЕС планирует отправку новой миссии.

"Специалисты занимаются планированием касательно новой миссии. Вопросы, связанные с ней, должны быть согласованы с азербайджанской стороной. Хотя миссия будет на территории Армении, это будет связано с границей в направлении Азербайджана, и поэтому должен быть обмен информацией с азербайджанской стороной", - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)