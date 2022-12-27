В начале следующего года против Армении будут выдвинуты новые иски - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В начале 2023 года азербайджанской стороной будут выдвинуты новые иски против Армении в связи с нанесением ущерба окружающей среде, живой природе, эксплуатацией азербайджанских месторождений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

"Факты все еще нахождения на территории Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований, а также незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов доводятся до внимания международной общественности. В связи с этим подготавливаются материалы. В течение года в Международном суде и Европейском суде по правам человека принимались меры по искам азербайджанской стороны в отношении Армении, и эти меры продолжаются", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)