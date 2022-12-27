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В Азербайджане расширены направления деятельности министерства экономики

Политика Материалы 27 декабря 2022 21:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане расширены направления деятельности министерства экономики

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширены направления деятельности министерства экономики.

Как сообщает во вторник Trend, Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №504 Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2006 года об утверждении "Положения о министерстве экономики Азербайджанской Республики" и обеспечении деятельности министерства экономики Азербайджанской Республики и "О мерах по совершенствованию деятельности министерства экономического развития Азербайджанской Республики".

Согласно указу, в Положение добавлен пункт об участии в формировании государственной политики в сфере государственно-частного партнерства и обеспечении ее реализации совместно с соответствующими государственными органами.

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