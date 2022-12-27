В Азербайджане учреждены две новые медали

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали «10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики» и медали "За эффективное сотрудничество со «Службой ASAN».

Согласно изменению, учреждены юбилейная медаль Азербайджанской Республики «10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики» и медаль "За эффективное сотрудничество со «Службой ASAN».