Награждена группа сотрудников службы ASAN - Распоряжение

БАКУ/Trend/- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение

О награждении группы сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

“Руководствуясь пунктами 23 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю Дня профессионального праздника работников ASAN xidmət и 10-й годовщины начала деятельности первого центра ASAN xidmət постановляю:

За плодотворную деятельность в усовершенствовании государственных услуг наградить следующих сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики:

Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Мехтиева Ульви Рамиз оглу

Медалью «За отличие на государственной службе»

Азадалиева Эльвина Сарвар оглу

Байрамова Сабухи Микаил оглу

Акберова Адиля Садреддин оглу

Гусейнова Эльвина Акиф оглу

Мамедова Эльшана Рамиз оглу.

За плодотворную деятельность в области журналистики присвоить Эмину Габиль оглу Мусави почетное звание «Заслуженный журналист»»,- говорится в распоряжении.