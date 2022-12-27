Письмо главы МИД Азербайджана о ситуации на Лачинской дороге опубликовано как документ Совета Безопасности ООН (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова на имя генсека ООН относительно ситуации вокруг Лачинской дороги в связи с незаконными действиями Армении опубликовано в качестве документа Совета безопасности.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В министерстве сообщили, что в письме обращено внимание на попытки политизировать Арменией протесты азербайджанских активистов на Лачинской дороге против незаконной экономической деятельности на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, назвав это "гуманитарным кризисом", а также представлена ​​подробная информация о незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

"В документе дается информация о том, что начиная с 3 декабря этого года представители государственных структур Азербайджана провели переговоры с командованием миротворческого контингента относительно незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, вытекающих из этого экологических и иных последствий, и, несмотря на достигнутую договоренность, были созданы препятствия для допуска 10 декабря представителей Азербайджана на указанные районы.

В письме подчеркивается, что ограничений на движение автомобилей по Лачинской дороге нет, у азербайджанских протестующих нет намерений останавливать движение по дороге, наоборот, они готовы облегчить движение гражданских автомобилей, в частности машин скорой помощи, и азербайджанская сторона предприняла шаги по поощрению диалога с местными армянскими жителями.

В письме сообщается, что азербайджанская сторона постоянно выполняет взятые на себя обязательства, в то время как армянская сторона грубо нарушает трехстороннее заявление и использует Лачинскую дорогу для незаконных военных действий, а также сказано о тяжелых последствиях нынешней минной угрозы. С момента окончания Отечественной войны 2020 года от подрывов на минах пострадали 276 наших граждан, а 35 из 46 погибших были мирными жителями", - сообщили в МИД.

С письмом, адресованным Генеральному секретарю ООН и выпущенным в качестве документа Совета Безопасности, можно ознакомиться по ссылке:https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/761/23/PDF/N2276123.pdf?OpenElement