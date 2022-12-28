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Армения предполагала, что ее оккупационная политика будет поддержана Россией - Фарид Шафиев

Политика Материалы 28 декабря 2022 12:12 (UTC +04:00)
Армения предполагала, что ее оккупационная политика будет поддержана Россией - Фарид Шафиев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армения предполагала, что ее оккупационная политика будет поддержана Россией.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

"С 2019 года Армения не предпринимала никаких шагов в отношении мадридских принципов. По крайней мере, был вопрос о возвращении 5 районов. Они отказались и от него. Естественно, все это было воспринято Россией негативно”, - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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