В Главном управлении по личному составу состоялись сборы по итогам нынешнего года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 27 декабря в Главном управлении по личному составу Министерства обороны состоялись сборы по итогам 2022 года.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на сборах были заслушаны доклады о достижениях в области комплектования войск профессиональными кадрами, морально-психологической подготовки личного состава и в других областях, ставшие возможными благодаря реформам в Азербайджанской Армии.

До соответствующих должностных лиц были доведены задачи на предстоящий год, поставленные министром обороны перед личным составом.

В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе по итогам нынешнего года.