Будет доклад об армянской диаспоре на Ближнем Востоке - Фарид Шафиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Основная работа Центра анализа международных отношений - доведение геополитики до иностранных партнеров. В связи с этим в Азербайджане и за рубежом проводятся различные мероприятия.

Как сообщает в среду Trend, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Будет доклад об армянской диаспоре на Ближнем Востоке. Мы провели детальное исследование армянской диаспоры во Франции, России и Аргентине. Эти исследования были проведены совместно с мозговыми центрами, действующими в этих странах. Большинство из них на английском языке", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)