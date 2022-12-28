В двух судах выдвинуты иски против Армении - Фарид Шафиев (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 12:11)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан подал иски против Армении в Международный и Европейский суды по правам человека.

Как сообщает в среду Trend, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Он отметил, что в обоих судах речь идет о правах человека.

"Другие вопросы не стоят на повестке дня. Поэтому вопрос о компенсации очень сложный. Мы поднимем эти вопросы по отдельности в национальных судах. Например, есть швейцарская компания, которая ведет незаконную деятельность в Карабахе и получает доход. Мы готовим иск против этой компании в швейцарском суде.",- добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)