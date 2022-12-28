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Назначен новый председатель Бакинского суда по тяжким преступлениям (Дополнено)

Политика Материалы 28 декабря 2022 15:53 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 15:32)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Исмаила Кямиль оглу Халилова судьей и новым председателем Бакинского суда по тяжким преступлениям, сообщает в среду Trend.

Ранее Исмаил Халилов являлся судьей Верховного суда.

Напомним, что председатель Бакинского суда по тяжким преступлениям Махмуд Набиев скоропостижно скончался от сердечного приступа. Исполнение обязанностей председателя суда было возложено на судью Бакинского суда по тяжким преступлениям Зейнала Агаева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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