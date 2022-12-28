Религиозные деятели Азербайджана распространили заявление против позиции Ирана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Религиозные деятели Гаджигабульского, Сальянского, Нефтчалинского, Билясуварского районов и города Ширван распространили заявление в связи с военными учениями Ирана на приграничных с Азербайджаном территориях и поддержкой Ираном Армении, сообщает в среду Trend.

В заявлении отмечается, что в Азербайджане в соответствии с принципами верховенства права и демократии особое значение придается поощрению принципа сосуществования, среды высокой толерантности и мультикультурных ценностей. Государство постоянно защищает и продвигает эту политику не только внутри страны, но и на региональной и международной арене, основываясь на построении своей внешней политики на добрососедстве, мире и спокойствии.

Подчеркивается, что усиление сотрудничества Ирана во всех сферах с Арменией, которая разрушила 65 из 67 мусульманских мечетей на территориях Азербайджана в период их оккупации, держала в мечетях свиней, и не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, создает угрозу миру в регионе. Иран, годами закрывавший глаза на оккупацию азербайджанских земель, считающий территориальную целостность Армении своей "красной линией", в то же время выдвигал против нашей страны необоснованные претензии, проводил военные учения на наших границах.

"Мы, религиозные деятели, выражаем свою обеспокоенность в связи с несправедливой политикой Ирана, называющего себя Исламской Республикой, которая несовместима с религиозными ценностями, и его неуместными заявлениями против Азербайджана, и заявляем, что подобные действия Ирана не соответствуют духу священной исламской религии", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)