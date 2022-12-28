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В Карабахе останавливается незаконная эксплуатация рудников (Дополнено)

Политика Материалы 28 декабря 2022 20:19 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Останавливается незаконная эксплуатация армянами золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, расположенных на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана и мониторинг на которых армяне сорвали в начале декабря, сообщает в среду Trend.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже семнадцатый день. Участники акции требуют положить конец экологическому террору со стороны армян.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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