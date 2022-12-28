Укрепляется сотрудничество СГБ Азербайджана с международными организациями и органами спецслужб зарубежных стран - Указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о назначении представителей Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики в иностранных государствах и международных организациях и обеспечении их деятельности.

Указом принимается решение с целью повышения эффективности сотрудничества Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) с международными организациями, спецслужбами и правоохранительными органами зарубежных стран:

– начальника Службы государственной безопасности Азербайджана, по согласованию с Президентом Азербайджана, для повышения эффективности сотрудничества в области борьбы с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, а также в других сферах, относящихся к направлениям деятельности Службы государственной безопасности Азербайджана, наделить полномочиями назначать представителей Службы в представляющих важное значение международных организациях и странах в пределах утвержденной штатной численности Службы.

- Устанавливается, что:

- предложения о назначении представителей Службы в иностранных государствах и международных организациях согласовываются с министерством иностранных дел Азербайджана до их представления Президенту Азербайджана для согласования в соответствии с частью 1 настоящего Указа;

- представители Службы в иностранных государствах и международных организациях осуществляют свои функции в составе дипломатических представительств Азербайджана в иностранных государствах или международных организациях, в которые они назначены;

- расходы на содержание (материально-техническое, финансовое и иное обеспечение) представителей Службы в иностранных государствах и международных организациях осуществляются за счет средств, предусмотренных для Службы в государственном бюджете;

- представителям Службы в иностранных государствах и международных организациях возмещаются представительские расходы, связанные с исполнением их полномочий.

- Кабинет министров Азербайджана должен:

- в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по обеспечению дипломатическими паспортами представителей Службы в иностранных государствах и международных организациях;

- в двухмесячный срок утвердить нормы и правила оплаты расходов на содержание (в том числе представительских расходов) представителей Службы в иностранных государствах и международных организациях и проинформировать Президента Азербайджана;

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.