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Последние события на Лачинской дороге являются для Армении тестом на искренность – Чавушоглу

Политика Материалы 29 декабря 2022 11:23 (UTC +04:00)
Последние события на Лачинской дороге являются для Армении тестом на искренность – Чавушоглу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Последние события на Лачинской дороге являются для Армении тестом на искренность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заключительном в году заседании для представителей СМИ в Анкаре.

Он отметил, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном находится на самом высоком уровне.

"Турция в тесной солидарности с Азербайджаном, продолжает процесс нормализации отношений с Арменией. Попытка эксплуатации богатств Азербайджанских земель неприемлема. Как и в любой другой теме, мы рядом с Азербайджаном", - добавил Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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