Лавров о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/Trend/ - Россия оказывает всемерное содействие мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью МИА «Россия сегодня».

По его словам, именно Баку и Ереван задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора.

"Россия, которую и с Азербайджаном, и с Арменией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу – в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья", - сказал он.