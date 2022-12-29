Внесены изменения в состав комиссии по транспортировке казахстанской нефти – Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение № 1000 от 14 сентября 2005 года "О некоторых мерах, связанных с разработкой вопросов транспортировки казахстанской нефти по территории Азербайджанской Республики".

Согласно распоряжению, состав комиссии, образованной частью 1 распоряжения приводится в следующей редакции:

"Председатель комиссии:

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Заместитель председателя комиссии:

Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

Члены комиссии:

Исполнительный директор Азербайджанского государственного нефтяного фонда;

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики;

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики;

Заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики;

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики;

Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики;

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики;

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики;

Председатель ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство”.