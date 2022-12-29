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Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)

Политика Материалы 29 декабря 2022 13:12 (UTC +04:00)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий составминистерства побывали в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба встретился с командным составом воинского объединения и довел до сведения личного состава поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Было поручено уделить особое внимание профессионализму личного состава и боеготовности войск, повысить интенсивность учений, в том числе полевых занятий.

На встрече с личным составом, несущим дежурство на боевых позициях, генерал-полковник К.Велиев высоко оценил боевую и морально-психологическую готовность военнослужащих.

Затем начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил несколько воинских частей, в том числе воинскую часть коммандос, а также встретился с военнослужащими, несущими службу в Шуше.

Генерал-полковник К.Велиев ознакомился с условиями, созданными в воинских частях для личного состава, дал поручения по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию высокого уровня боевой готовности.

На встречах с личным составом начальник Генерального штаба рассказал о достижениях в рамках реформ в армии, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и отметил, что благодаря проведенным мероприятиям значительно возросли оперативные и боевые возможности азербайджанской армии.

Первый заместитель министра обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению качества проводимых учений и занятий, направленных на поддержание неизменно высокого уровня тактико-специальной подготовки и профессионализма личного состава, а также широкому применению обретенного боевого опыта на учениях, которые пройдут в следующем году.

Пообедав с личным составом, начальник Генерального штаба поинтересовался нуждами военнослужащих и от имени руководства Министерства обороны поздравил их с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
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