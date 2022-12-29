Пашинян не понимает реалий на земле – Захарова

БАКУ/Trend/ - Пашинян не понимает реалий на земле.

Как сообщает Trend, об этом заявила в четверг в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ответ на критику премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана.

«Критика деятельности российского миротворческого контингента неприемлема», - сказала она.

Отметим, что Пашинян на последнем заседании правительства остро раскритиковал деятельность российских миротворцев, временно размешенных на территории Азербайджана, и даже не постеснялся погрозить пальчиком в их сторону.

Премьер Армении, ссылаясь на неудовлетворительную деятельность российских миротворцев, предложил привлечь к урегулированию проблемы другие международные структуры, пригласить в Карабах миротворцев ООН, например.

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