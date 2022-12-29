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Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)

Политика Материалы 29 декабря 2022 18:25 (UTC +04:00)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - По Лачинской дороге, проходящей через Шушу, беспрепятственно проехал еще один автомобиль снабжения российских миротворцев.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в четверг, что автомобиль проследовал из Ханкенди в направлении Лачина.

В течение этого дня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали в общей сложности 15 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Отметим, что ранее армянские СМИ распространили дезинформацию о том, что азербайджанские активисты якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают автомобили.

Напомним, что акция протеста на Лачинской дороге против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в районе временной дислокации российских миротворцев продолжается уже восемнадцать дней.

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 15 автомобилей миротворцев (ФОТО)
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