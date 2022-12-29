Представители азербайджанской общественности распространили обращение в связи с позицией политических сил во французском парламенте (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Представители азербайджанской общественности распространили обращение в связи с письмом, адресованным президенту Франции представителями политических сил во французском парламенте, сообщает в четверг Trend.

"С сожалением сообщаем, что открытая клеветническая и предвзятая кампания, проводимая в последние годы различными политическими силами Франции против азербайджанского государства и народа, переступила все моральные границы. Эта несправедливая кампания дезориентирует французскую общественность в том, что касается Азербайджана, что вызывает серьезную озабоченность у нашего народа. На самом деле реальность такова, что на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, незаконно эксплуатируются наши природные ресурсы, наносится серьезный ущерб окружающей среде. В период оккупации Арменией азербайджанских земель от этой незаконной экономической деятельности получали выгоду военные преступники - бывшие президенты Армении Кочарян и Саргсян. В настоящее время наши месторождения эксплуатируются и природные ресурсы вывозятся в Армению, а оттуда в другие страны Рубеном Варданяном, который занимается отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков и оружия. Мы, в отличие от французских политиков, проводящих антиазербайджанскую клеветническую кампанию, ссылаемся на факты. В отчетах и резолюциях ОБСЕ, Программы развития ООН, Программы ООН по окружающей среде, Парламентской ассамблеи Совета Европы подтверждены факты незаконной экономической деятельности на наших бывших оккупированных территориях, незаконной эксплуатации природных ресурсов. С начала декабря азербайджанские специалисты пытаются получить доступ к месторождениям с целью проведения мониторинга там в связи с ухудшением экологической обстановки, однако столкнулись с агрессивной реакцией местных армянских жителей. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись. В знак протеста представители гражданского общества Азербайджана и экологи проводят акцию в зоне временной дислокации российских миротворцев, требуя положить конец незаконной эксплуатации наших природных ресурсов и экологическому террору", - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что в письме к президенту Франции есть упоминание об "этнической чистке". Однако вопреки написанному там, этнические чистки и геноцид осуществлены именно армянами против азербайджанцев. Азербайджанцы, ставшие жертвами агрессивной политики Армении, были изгнаны со своих исторических земель, были оккупированы 20% территории Азербайджана. В результате этого более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Резолюции Совета Безопасности ООН, за которые также проголосовала Франция, подтверждают эти факты.

Также в обращении говорится, что для знакомства с Азербайджаном, можно прочитать, к примеру, произведение известного французского писателя Александра Дюма "Путешествие на Кавказ", подробно узнать об азербайджанском народе, его культуре.

"В мае 1918 года на мусульманском Востоке была создана первая демократическая республика - Азербайджанская Демократическая Республика, независимость которой была признана также Парижем. Одним из мировых лидеров, поддержавших независимость Азербайджана, был премьер-министр Франции Жорж Клемансо. Весь архив Азербайджанской Демократической Республики хранится в библиотеке исследовательского центра по Центральной Европе, Кавказу и России Высшей школы социальных наук Франции, и мы приглашаем к посещению этой библиотеки демонстрирующих предвзятую позицию французских политиков. Одним из первых решений парламента Азербайджана стало то, что в 1919-1920 учебном году молодые азербайджанцы были направлены на учебу за счет правительства в престижные вузы зарубежных стран, и большинство было направлено именно во Францию. Участие азербайджанцев во французском Движении Сопротивления - одна из славных и незабываемых страниц истории Азербайджана. В самые тяжелые времена оккупации Франции нацистами за нее сражались братья Кирилл и Александр Макинские, Ахмедия Джебраилов и многие другие наши соотечественники. То, что сегодня Франция занимает несправедливую позицию по отношению к Азербайджану, является также неуважением к азербайджанцам, погибшим за Францию. Визит в Баку 27 ноября 1944 года главы Временного правительства Франции генерала де Голля с удовлетворением вспоминается как жест благодарности азербайджанцам, участвовавшим в Движении Сопротивления" - говорится в обращении.

Также отмечается, что после переизбрания Макрона президентом он объявил, что вопрос окружающей среды будет одним из основных направлений его деятельности. В этом контексте использование Францией своих возможностей для пресечения экологических преступлений, совершаемых армянами на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации, полностью соответствовало бы политике французского правительства. В обращении выражается надежда, что президент Франции отдаст приоритет интересам собственной страны, а не армянской общины и политиков, находящихся под ее влиянием, и поддержит усилия верного светским ценностям, толерантного, мультикультурного Азербайджана во имя справедливости и мира в регионе. Двойные стандарты дискредитируют нормы и принципы международного права. Уважение и соблюдение норм и принципов международного права является обязанностью также и Франции.

Со списком подписавших данное обращение можно ознакомиться здесь.