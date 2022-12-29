Продвижение интересов Азербайджана в рамках новых реалий в регионе является приоритетом – МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С обеспечением территориальной целостности Азербайджана и международного права продвижение интересов страны в рамках новых реалий, возникающих в регионе, стало приоритетом. Усилия по установлению отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и государственных границ стали одним из основных направлений внешней политики Азербайджана в 2022 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана по итогам 2022 года.

Подчеркнуто, что мирная повестка, продвигаемая Азербайджаном, была принята международным сообществом в результате последовательных и целенаправленных шагов в течение года. Повестка нормализации отношений предусматривает три основных направления: подготовку мирного договора, который определит основы двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитацию государственной границы и восстановление транспортных и коммуникационных связей между двумя государствами.

Следует отметить, что в соответствии с предложением Азербайджана в 2021 году о подписании мирного договора были подготовлены и представлены Армении в феврале текущего года базовые принципы мирного договора. 2 октября 2022 года в Женеве состоялась встреча в связи с подготовкой текста мирного договора как основы будущих отношений между двумя странами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)