Валентина Матвиенко поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения.

Многие годы Вы как признанный лидер нации ведете народ Азербайджанской Республики по пути прогресса, добиваясь самых впечатляющих результатов в решении задач всестороннего развития страны. Ваши колоссальные опыт, знания, мудрость и талант руководителя, целеустремленность и самоотверженный подход к делу заслуживают особого уважения.

Успехи Азербайджанской Республики — это не только подтверждение Вашего бесспорного авторитета, но и убедительное свидетельство всенародной поддержки проводимого политического курса. Инициированные Вами преобразования в республике, развитие национальной экономики, реализация масштабных инфраструктурных проектов, повышение благосостояния народа обеспечили Вам высочайшее доверие соотечественников.

Вы вносите огромный личный вклад в расширение стратегического партнерства и союзничества наших стран, что является одним из важных факторов безопасности и мира в Закавказье.

Неизменно признательна Вам за внимание, которое Вы уделяете парламентскому измерению. Хочу Вас заверить, что с азербайджанскими коллегами у нас сложился открытый дружеский диалог и мы приложим все усилия для реализации совместных проектов, направленных на укрепление стабильности и процветание народов России и Азербайджана.

Знаю Вас как прекрасного собеседника, исключительно эрудированного и обаятельного человека, обладающего острым умом и тонким чувством юмора. Очень дорожу и ценю сложившееся между нами доверие, с теплотой и радостью вспоминаю встречи и беседы с Вами.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, уверена, что Ваши выдающиеся деловые и личностные качества будут и далее помогать добиваться поставленных целей на благо братского Азербайджана. От всего сердца желаю Вам и Вашей большой и дружной семье крепкого здоровья, благополучия, добра и счастья. Мира и процветания Вашему дому.

Примите уверения в моем самом высоком уважении", - говорится в письме.