Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Израиля

БАКУ /Trend/ - 28-29 декабря 2022 года делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фаризом Рзаевым находилась с рабочим визитом в Израиле.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Израиля. Азербайджанскую сторону на консультациях возглавил замминистра Фариз Рзаев, израильскую сторону - глава политического директората министерства иностранных дел Израиля, посол Ализа Бин Нун.

В ходе консультаций были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития в политической, экономической и гуманитарной сферах двусторонних отношений, практические вопросы, связанные с открытием посольства Азербайджана в Израиле.

Азербайджанская делегация также встретилась с генеральным директором МИД Израиля Алоном Ушпизом.

Кроме того, состоялась встреча между главой Азербайджанского агентства содействия развитию (AIDA) Эльмеддином Мехтиевым и заместителем главы Израильского агентства международного развития и сотрудничества (MASHAV) Авивом Эзрой.

В рамках визита в Израиль также были организованы встречи с представителями израильских образовательных и научно-исследовательских центров.