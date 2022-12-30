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В Азербайджане утвержден План действий по развитию государственной службы

Политика Материалы 30 декабря 2022 12:09 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден План действий по развитию государственной службы

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Плана действий на 2023-2025 годы по реализации "Стратегии развития государственной службы в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы" .

Согласно распоряжению, Государственному экзаменационному центру поручено:

- скоординировать реализацию мероприятий, предусмотренных Планом действий;

- один раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе выполнения Плана действий.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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