Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс АР(Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики.

Согласно изменению, перечень товаров, произведенных в Азербайджане или ввозимых в страну, подлежащих обязательной маркировке, порядок регулирования их оборота на территории Азербайджана, выдачи заказа на изготовление обязательной маркировки, ее применения, продажи и учета устанавливается ведомством, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Перечень товаров, подлежащих маркировке акцизной маркой, произведенных или импортированных в Азербайджан, порядок регулирования их оборота на территории страны, выдачи заказа на изготовление акцизных марок, порядок их применения, реализации и ведения учета устанавливается ведомством, определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Изготовление акцизных марок, их выдача налогоплательщикам и ведение их учета организуются ведомством, определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Запрещается ввоз, хранение (за исключением личных целей) или продажа таких подакцизных товаров без маркировки.