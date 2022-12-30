Армения готовит вооруженную провокацию против Азербайджана?

БАКУ/Trend/ - В Армении начали сборы для покупки препаратов для одного из приграничных с Азербайджаном регионов.

Такие сообщения распространились в армянских телеграмм-каналах, где выложены банковские счета с призывом как можно скорее перечислить средства.

Привлекает внимание тот факт, что причины таких срочных сборов не разглашаются, что указывает на то, что армяне ожидают большое количество раненых, которым потребуются медикаменты. Это, в свою очередь, говорит о том, что Армения готовит очередную вооруженную провокацию против Азербайджана.