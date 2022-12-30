Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)

Политика Материалы 30 декабря 2022 13:54 (UTC +04:00)
Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)

Читайте Trend в

ШУША /Trend/ - Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже девятнадцатый день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в пятницу, что численность участников акции неуклонно растет. Люди не намерены уходить и вновь собираются ночевать в палатках.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями на обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)
Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)
Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)
Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)
Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)
Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)
Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)
Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)
Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)
Численность участников акции протеста на Лачинской дороге неуклонно растет (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости