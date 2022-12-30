К сожалению, мы не увидели адекватной реакции от французского правительства - Солтан Мамедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Представители политических сил, представленных во французском парламенте, обратились к президенту Макрону и выдвинули против Азербайджана необоснованные обвинения. В обращении содержатся идеи, противоречащие фундаментальным принципам международного права и выражающие призыв к агрессии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Это подтверждает, что Франция продолжает свою антиазербайджанскую политику и провокации против нашей страны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил депутат Солтан Мамедов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что в прошлом месяце в обеих палатах французского парламента были приняты предвзятые документы.

"Торжественный прием представителя сепаратистского режима, продолжающего свою преступную деятельность на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, а также необъективное заявление Министерства иностранных дел Франции по поводу акции протеста азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге свидетельствуют о том, что Франция открыто поддерживает сепаратизм.

Позиция лиц, представленных во французском парламенте, выражающая открытое неуважение к территориальной целостности, независимости другой страны, должна быть в первую очередь осуждена правительством Франции. К сожалению, мы не увидели адекватной реакции французского правительства. Это доказывает, что Франция не намерена вносить вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Напротив, Франция пытается использовать все инструменты для создания атмосферы напряженности на Южном Кавказе, препятствуя инициативам по обеспечению мира в регионе.

Отмечу, что в Национальной ассамблее Франции уже сформирована группа дружбы с Азербайджаном. С предыдущим составом нам удалось установить активные отношения. Были организованы визиты членов французского парламента в нашу страну, в том числе на освобожденные территории. Мы старались максимально использовать эти связи в доведении до французской общественности азербайджанских истин. От имени рабочей группы выражаю благодарность руководству и спикеру Милли Меджлиса, за поддержку нашей деятельности с первых дней”, - сказал депутат.

Он отметил, что рабочая группа Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям для донесения позиции нашей страны считает необходимым налаживание крепких связей с вновь сформированной в Национальной ассамблее группой дружбы с Азербайджаном и предпримет соответствующие шаги в этом направлении.

"А по абсолютно неприемлемой позиции французского правительства и парламента, очевидно, что Франция больше не принимает общечеловеческие ценности, разделяемые международным сообществом.

Наша страна, как сильнейшее государство Южного Кавказа, имеет возможность противостоять любой угрозе, направленной против ее национальных интересов. Однако политика Азербайджана основана не на насилии, а на ценностях мира, стабильности, безопасности, сотрудничества. Азербайджан создал новые реалии в регионе, и, как и все другие страны, Франция должна принять эти реалии”, - добавил депутат.

(Перевод: Нубар Кулузаде)