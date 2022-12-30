Завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, сегодня состоялось последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что в рамках осенней сессии было проведено 19 заседаний и принято 206 законов и постановлений. Всего за этот год было проведено 37 пленарных заседаний, рассмотрено 320 законов и постановлений. Спикер отметила, что в Милли Меджлисе было проведено 10 слушаний, всесторонне обсуждены законопроекты, представляющие большой общественный интерес, были приняты различные заявления парламента Азербайджана.

Гафарова отметила, что эта сессия была эффективной и с точки зрения интенсивности международных связей, депутаты совершили 116 визитов в 59 стран.

(Перевод: Фидан Мустафаева)